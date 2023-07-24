Take a bow Leon Marchand! 👏👏



He didn't just beat Phelps' record, Leon OBLITERATED IT in front of the man himself! 💥



🖥️ #Fukuoka23 | Free on Channel 9 & 9Now, July 23-30.#Swimming #9WWOS pic.twitter.com/5JgBD9Tp0I — Wide World of Sports (@wwos) July 23, 2023

美國傳奇泳將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）400公尺個人混合游泳的紀錄被年僅21歲的法國小將馬尚（Leon Marchand）在日本福岡市正式改寫！馬尚於23日的世界游泳錦標賽游出4分02秒50，超越菲爾普斯在2008年北京奧運留下的4分03秒84紀錄。

馬尚說：「這很瘋狂，我做過最辛苦的一件事，能夠在這裡做到非常驚人。」這原先是菲爾普斯僅存的個人項目世界紀錄，他於2016年里約奧運後退役。今天菲爾普斯本人就在現場目睹，還親手給馬尚掛上金牌。碰巧馬尚的教練鮑曼（Bob Bowman）以前也是菲爾普斯的教練，因此馬尚算是菲爾普斯的師弟。

Michael Phelps👐🥇Leon Marchand



The legend Michael Phelps with the new World Record holder in the 400 Individual Medley Leon Marchand. What a moment! #AQUAFukuoka23 #swimming pic.twitter.com/vzHBxNEZKS — World Aquatics (@WorldAquatics) July 23, 2023

除了400公尺個人混合游泳，馬尚也被看好拿下200公尺個人混合的金牌，他在前一屆就是拿下這兩個項目的金牌。菲爾普斯在2008年奧運創下200公尺個人混合的世界紀錄1分54秒23，被美國泳將拉克提（Ryan Lochte）在2009年世錦賽改寫，現今的紀錄為拉克提的1分54秒00。

菲爾普斯真正的偉大成就是在奧運舞台，累積奧運28面獎牌（23面金牌）。隨著年輕一代運動員的體能進化，比賽紀錄遲早會被打破，不過菲爾普斯在奧運舞台的統治力至今無人可及。