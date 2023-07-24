隨著2024選戰逐漸逼近，各總統參選人都大打政見牌！然而一名家住台南的張先生近日向媒體投訴，當地施工完路修的不平整，陳情也沒用，中央跟地方只會互踢皮球。對此，他怒轟民進黨總統參選人賴清德，台南是綠營本命區，不要只會喊口號踢皮球！

中天節目《民間特偵組》近日接到投訴，原本身為綠營支持者的張先生表示，住家周邊的台3線到台20線大概從108年挖到現在，一個小小的路平專案都做不好，工程後道路極不平整，且陳情一個月也沒有下文。

張先生指出，自來水公司5月在家附近的台20線挖管路，事後鋪設道路不平，自己在5月25日跟5月30日都有向市政1999專線反應，自來水公司竟用電子信箱回應，勘查結果是道路大致平整。他進一步指出，結果他妻子跟小孩在6月21日下午6點發生車禍，「太太脊椎骨折，現在還躺在床上」。

除此之外，張先生還透露，自己後續向市政專線反應，但對方推說中央施工，地方政府沒辦法。張怒批，「那都是你們綠色在執政，為什麼沒辦法，中央單位又沒辦法找人去陳情，在地立委根本沒有看過人，也不會理小地方的事，只有選舉才會看見。」

張先生更怒轟，「賴清德你現在要選總統，不要每天喊口號騙選票，你的本命區在台南，一塌糊塗，高雄市前市長韓國瑜做的路平專案，我們在電視上都有看到，那為什麼以前做的不錯的路平專案，到了我們台南變成這樣子。」