一名蔡姓男子到台中新光三越中港店搶購限量洋酒，卻多次取巧不排隊，在百貨營業前從影城潛入專櫃胖，業者開放排隊後，他在大批民眾前搶到位置，但業者拒絕發號碼牌給蔡，蔡竟趁店員在忙時，丟下錢在櫃台直接拿走洋酒遭業者提告。一審判蔡無罪，二審認定蔡妨害業者營業，改判拘役廿天，得易科罰金。

根據判決書，新光三越中港店專櫃在110年12月底舉辦知名洋酒限量20瓶特賣會，規定消費者等到10時30分營業時間開始後，至二樓櫃位前，按地上1至20的貼紙位置依序排隊，前20名可領取號碼牌，並依據號碼牌上QRCODE掃描登錄基本資料後，才可購買上開限量酒款。

但蔡姓男子卻取巧，見人潮眾多，由13樓安全梯往下提前從9時初就進入，遭樓管發現後勸離，又躲在2樓角落等待，當營業時間到，大批民眾衝往專櫃時，蔡男突然冒出走去二樓專櫃前插隊，引起其他民眾抗議。

員工認定蔡男不符資格，當場說「請你離開，如果你不離開，我們也不會發號碼牌給你。」蔡男突然徒手搶走員工號碼牌，又二度遭警告「不會賣你」，並要求蔡離場，氣得排隊民眾報警。

警方到場後，蔡男裝作沒事，但警察一離開，蔡男又進入店內將4,380元放於櫃臺上，拿走1瓶限量酒放入自己提袋內，轉身要逃離，經店員大喊，剛剛離開的警察又回頭當場逮。事後公司對蔡男提告強制罪。

一審蔡男判無罪，但台中高分院認定，蔡男妨害員工銷售業務，壓迫構成強制罪既遂，改判拘役廿天，得易科2萬元。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！