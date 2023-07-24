中颱杜蘇芮目前位於鵝鑾鼻東南方1020公里海面上，持續長大，中央氣象局表示，颱風今天將加速往西北前進，且菲律賓氣象專家預估，未來24小時內杜蘇芮可能增強為「超級颱風」，路徑又往南修，中心沒登陸受陸地破壞，可能帶來致災雨勢，氣象局預估周三、周四風雨最明顯，南部、東南部周三、四連2天放颱風假的機率較大，北部要看風雨預測，由各地方政府決定。

圖為杜蘇芮颱風暴風圈侵襲機率。(翻攝自氣象局)

氣象局指出，杜蘇芮強度持續增強，暴風圈半徑擴大至250公里，今天移動速度加快往西北，路徑往南調整，預測中心沒登陸本島，由西南部近海通過，預估今晚發海警、周二中午前陸警，接近台灣時強度達中颱上限，甚至更強。會不會增強成超級颱風，氣象局表示，可能要碰點運氣，觀察颱風是否會再吸取能量。

至於是否放颱風假，氣象局表示，因為杜蘇芮路徑南修，南部、東南部縣市放假機率比較大，北部要看陸警發布後的風雨預測，由各縣市政府決定是否放假，不過預估颱風的暴風半徑達320公里，影響全台，中心沒登陸台灣，颱風結構破壞較慢一些。

氣象局表示，周二受颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島有雨，降雨越晚越明顯，其他地區也有雨，周三、四颱風的風雨最明顯，全台有雨，並有大雨或豪雨機率，但各地風雨與颱風通過的路徑有密切關係，持續觀察，周五颱風遠離，周六、日受西南風影響，南部有雨。