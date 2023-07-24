【愛傳媒張競評論】7月23日上午8時，中國大陸解放軍海軍潛艦現身海峽，對此吾人應當思考下列三點：

1.針對任何單一軍事儎臺個別動態，其實是很難判斷其意圖與動向，特別是潛艦在特定海域上浮航行，若無具體急迫需求，通常都不會如此行動。因此掌握與其相互策應搭配之軍事動態，就將是核心關鍵。水面艦伴隨護航，空中兵力警戒掩護以及相關兵力提升戰備，都會顯露出更完整圖像以供解讀與研判。

2.媒體報導武斷將其定位成「示威」，此種論斷確實存在爭議空間；儘管潛艦上浮航行並非常態，但該軍事儎臺是否是在吾人所認定絕不可能活動海域現身，或在我方意料之外，迫近到某個距離，對我產生實質威脅。依據臺灣社會對此反應程度觀察，「示威」僅為媒體導引社會大眾思考方向所刻意運用之修飾辭語，但就其所能產生之威脅感來說，此語卻是相當失實。

3.解讀此項共軍潛艦軍事動態真正關鍵，其實是在於當該軍事儎臺上浮現身後，兩岸雙方所採取之應對作為，其中包括此岸是否派遣機艦前往迫近查證與情蒐，甚至派出海空兵力跟監與掌握動態。要去評論分析此等軍事動態，相互應對過程才是關鍵，這個道理就跟學習醫理時，依據症狀開出處方投藥調理，掌握整個來往互動過程，才能看出其中門道，否則只是跟著吆喝湊個熱鬧，不會理解其來龍去脈。

作者為英國博士、中華戰略學會研究員，曾任國軍艦長

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