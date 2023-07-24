鄭文燦指出，台灣過去推動郵輪觀光已有不錯成果，基隆港為亞洲第二大郵輪客源市場，2019年創下595艘次及94.6萬旅客人次巔峰。預估2023年有140艘次郵輪靠泊、旅客人次達26.5萬人次，可望恢復疫前約3成，2024年可達疫前約8成左右。

鄭文燦指出，以郵輪經濟學觀點，郵輪靠泊需補給船上各項生活物資，並進行船舶維修、加油加水等工作，進而帶動郵輪產業鏈發展。若以2019年基隆港94.6萬旅客人次每人上岸消費5千元推估，約可創造近50億元的經濟效益，對基隆港的發展至關重要。

鄭文燦進一步指出，據2023年國際郵輪預報資料顯示，國際知名郵輪公司選擇全台各港口作為母港及掛靠港的艘次數量約各半，且鎖定高端客群的郵輪數量持續增加中，相信將可進一步帶動國內觀光消費。

此外，在疫情期間，台灣港務公司針對國際郵輪免收碇泊費、提供每人460元的旅客服務費7折優惠，疫後階段除持續免收碇泊費外，也將針對達成目標航次的郵輪公司免收旅客服務費，盼能擴大郵輪觀光帶動的經濟效益。

鄭文燦表示，基隆港目前正進行軍港、港警總隊西遷計畫，未來東4、東5碼頭將作為客、貨運緩衝區，可提供郵輪相關車流、物流、倉儲等彈性調度。交通部也持續積極優化基隆港郵輪碼頭、增設自動通關查驗櫃檯等智慧化設備，讓來台旅客享有友善及舒適便利的環境。

鄭文燦強調，今年觀光客來台人次在5月24日達200萬、7月21日便達300萬，包括香港、日本、韓國等地觀光客均持續增加。政府目前正盤點各項旅遊獎勵措施，希望能達成更大效果，促進疫後國內觀光旅遊業復甦，並進一步帶動國際觀光客來台消費水準。