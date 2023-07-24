最近馬斯克坦承推特的廣告收入仍只有接近過去的一半，再加上其沉重的債務負擔，導致該社群平台的現金流一直無法由負轉正。

馬斯克周日在推特上表示，X標誌將於今天（周日）晚些時候啟用，X.com現在將自動跳轉到推特網站。

馬斯克的X公司是推特的母公司

這位全球首富、特斯拉的執行長在推文中表示，他想更改推特的標誌，也已經向他的數百萬追蹤者調查是否贊成將網站的配色從藍色更改為黑色基調。他並貼出一張照片，在黑色外太空式的背景中呈現一個具設計感的X字母。

馬斯克表示：「很快，我們將告別推特品牌，並逐漸揮別所有鳥兒」。

周日下午晚些時候，推特新任執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）在推特上表示，這是一件非常難得的事—無論是在生活中、還是在商場中，你有第二次機會再度讓人驚艷。推特曾讓人驚艷，並改變了我們的溝通方式。現在，X將更進一步改造這個全球交流的廣場。

Forrester研究部門總監Mike Proulx表示，此舉將導致推特最初的用戶、曾經的鐵粉們更疏遠。一方面，你可以說他將擺脫一個具代表性的品牌；另一方面，他正在表明這對過往的推特而言是嶄新的一天，該公司將走上不同的方向、擁有不同的用戶群。