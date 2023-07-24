近期台灣演藝圈深受MeToo風潮影響，許多圈內人過往性騷惡行紛紛被揭穿，資深媒體人麥若愚爆料，過去其實聽過香港演藝圈也有不少性騷的事件，其中一位天王級形象相當好的男星，曾多次假藉拍戲隊合作的大咖女星毛手毛腳，怎料女方不願配合，他竟放出黑料讓對方遭到封殺。

麥若愚日前在節目《命運好好玩》透露，有位女演員平時較少接拍電視劇，但某次拍攝時發現自己被謠傳負面消息，但明明與劇組人員相處都不錯，直到透過人脈調查後，才得知這些傳言是多年前與她合作的天王男星在背後散播的。

麥若愚表示，那位天王男星常對合作的女星獻殷情，或趁親熱戲時對女生毛手毛腳「你知道這種尺度很難抓嘛，你說這次我們看MeToo，什麼伸舌頭啊什麼的，你根本不知道他到底是入戲還是在性騷，你不知道嘛，擦邊走火」，而同樣的情形也發生在該女演員身上，但她當時有向對方表示不舒服，並做出防範，直到該劇殺青，對方終於忍不住，竟藉故在化妝間狂飆她髒話，把她罵到哭。

然而，時隔多年，天王男星將在某電視台拍攝新戲，但預定女主角正是該名女演員，讓他心生不滿，因此藉由散播女星的負面傳言，借此讓女方被換角；麥若愚透露「這男明星形象很好，但大家真的看不出來。他早年來台灣做廣告、宣傳，真的都有人告訴我！人家現在還是大哥級的！」

影片嵌入自命運好好玩youtube

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