前年空軍通信航管資訊聯隊白姓上尉政戰官，未經核准攜帶智慧型手機進入禁制區的戰情中心，遭記大過一次，他辯稱自己只是帶沒有APP程式的「模型機」，提告請求撤銷軍方處分，最高行政法院裁定駁回上訴，認定他違反國防資訊、通信安全，部隊管理及紀律，記1大過確定。

2021年擔任空軍通信航管資訊聯隊的白上尉政戰官，在同年12月18日8點至隔天輪戰情中心政戰席位期間，未經核准攜帶智慧型手機進入禁制區之戰情中心，軍方在去年2月24日召開懲罰評議會，決議核予白大過1次懲罰，白不服提起行政訴訟遭台北高等行政法院駁回。

白提上訴辯稱，依錄影監視照片及錄影影片，均顯示該物品面對鏡頭發出整面白色亮光，軍方以錄影監視畫面臆測其違反規定攜帶智慧型手機，並非實情，且記1大過之處分，亦違反比例原則。

白稱，自己是自行調查才攜帶模型機，且依一般經驗法則，一般正常可用之手機螢幕，會呈現各式APP程式，但監視器照片及影片均呈現一整面白光，原判決竟違反證據法則認定自己持有正常手機，已構成判決不備理由之違法，請求撤銷。

最高行政法院認為，白確有未經核准攜帶智慧型手機進入禁制區之戰情中心之行為，主觀上並具有故意，案經軍方調查屬實，其違規情節非輕，核予上訴人大過1次之懲罰，應屬適合達成確保國防資訊、通信安全，維護部隊管理及紀律等目的之必要手段，並未違反比例原則，白的上訴不合法，裁定駁回確定。