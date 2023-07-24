女星何如芸近年復出螢光幕，親民的她不時在網上分享生活大小事，何如芸日前就在臉書透露，自己是不主動結交朋友的人，甚至有些自閉，因此能走進內心的朋友很少，何如芸30年的演藝生涯中，藝人好友也只有郁方、王宇婕、丁寧，有網友就留言問：「沒有藍心湄」，對此，何如芸也回應了。

何如芸發文透露，她是一個不主動結交朋友的人，甚至有些自閉，「水瓶座出門會廣結善緣，內心希冀世界和平，但能走進心底的朋友很稀少」，何如芸30年的演藝生涯，藝人好友也只有郁方、王宇婕、丁寧，「我們聊人生、工作、未來，互相依賴、彼此勉勵，相似的人生觀讓我們靠近，彼此的正能量互相影響讓我們更柔軟溫和。」

何如芸不喜歡說她們是「閨蜜（密）」，她認為這年代的閨蜜（密）常常翻車、脆而不堅，反而稱彼此是不互相較量的好朋友，接著曬出丁寧合照，感性說：「因為只有妳更好，我才會一起進步」，還釣出丁寧感動留言：「是愛」，雙姝好感情溢於言表。

有網友留言問：「沒有藍心湄」，何如芸則說：「她是姐姐，是另一個層次」，還有人問：「勇兔漏掉了，是怕弟弟發現嗎？哈哈」，何如芸說：「勇兔是女兒，她是另外的層級」。