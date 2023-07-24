台美軍事交流已有重大突破。軍方消息透露，陸軍已在月前首度派遣機步333營一個聯兵營官兵赴美密西根州受訓，並參與國民兵局舉辦的北方打擊演習。而裝甲542旅也即將在漢光演習後，派遣一個營前往夏威夷受訓，據了解，我方官兵將搭乘包機前往，但不會攜帶武器裝備，而是由美軍提供武器使用，兩個營各約派遣超過百人前往。

由於542旅將會是我方第一個接收美軍售我M1A2T新式戰車的單位，去年美軍已有教官進駐新竹湖口營區協訓542旅等單位，雖然協訓內容不得而知，但美方將於2024年首批交運來台38輛M1A2T，而這次又選派542旅前往夏威夷，是否也有相關讓人好奇。

事實上，國防部長邱國正在今年3月就已經在立院證實，陸軍將派營級部隊赴美訓練，兩邊交流可以了解作戰方法、參謀作業和用兵思維，相互觀摩。

據了解，我方受訓項目美軍作戰方法與參謀作業、種子教官訓練，並由美方提供武器，這兩批赴美受訓官兵官兵，赴美前軍已通過英文檢測。據了解，這項基層交流重點在於戰術與戰技訓練。

陸軍司令部上午表示，國軍持續加強戰備整備，精進部隊訓練；有關涉外軍事交流，均依規畫執行，對媒體相關報導，沒有評論。