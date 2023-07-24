數據顯示，6月台灣智慧型手機銷售量為34.5萬，比起5月少4萬支，總銷售量及銷售額均下降11%。就單機表現來說，最夯的智慧型手機依舊是蘋果iPhone 14(128GB)，Android最夯為三星Galaxy A54 8GB + 256GB，至於最熱銷的旗艦為三星Galaxy S23 Ultra 256GB，而Sony Xperia 1 V則是排名第二十二，並沒有出現在前二十名榜單。

6月台灣智慧型手機前20名依序為蘋果iPhone 14(128GB)、三星Galaxy A54 5G(8GB/256GB)、三星Galaxy A14 5G(4GB/64GB)、蘋果iPhone 14 Pro(256GB)、蘋果iPhone 14 Pro Max(256GB)、蘋果iPhone 14 Pro(128GB)、三星Galaxy S23 Ultra (12GB/256GB)、蘋果iPhone 14 Pro Max(128GB)、三星Galaxy A34 5G(6GB/128GB)、蘋果iPhone 14(256GB)、蘋果iPhone 13(128GB)、OPPO A57(4GB/64GB)、三星Galaxy A54 5G(6GB/128GB)、OPPO A78(8GB/128GB)、蘋果iPhone 14 Plus(128GB)、Redmi 12C(4GB/64GB)、OPPO A78(4GB/128GB)、OPPO Reno8(12GB/256GB)、三星Galaxy S23+ (8GB/256GB)以及三星Galaxy A14 5G(4GB/128GB)。

在前二十名的排行中，仍以蘋果奪下8席最出色，但或許是因為iPhone 15即將發表，iPhone14/iPhone 14 Pro系列新機除了第一名的iPhone 14 128GB有成長1%外，其餘機型皆有下滑趨勢。

至於奪下7席的依舊是三星，唯一上榜的旗艦由三星Galaxy S23 Ultra 256GB奪下，而Galaxy A54、Galaxy A34一樣熱銷，倒是蟬聯已久的Galaxy A53由於庫存所剩不多，已經不在熱銷榜單上。

至於其他熱銷機型則是由OPPO、Redmi奪下，全數皆為平價機型，其中比較特別的是Redmi 12C，雖然只支援4G，但因為大螢幕、大電量與5000萬畫素相機配置，加上不到市價3000元，仍獲消費者青睞。