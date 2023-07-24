有網友推薦可以改買006208，雖然今年以來漲幅追蹤大盤的ETF績效稍微落後高股息。不過專家建議，應該考慮「核心持股」的意義，如果在意「領息」的投資人，換成季配息、追蹤大盤的00850，透過季配息落袋部分獲利又可跟著台股大盤成長，無痛接軌外，00850績效也更勝006208一籌。

專家指出，市場推薦00878換006208，主要是著眼於006208漲幅落後，不過翻開006208的持股，其實台積電就佔了快一半，而台積電就是最指標的產業，如果想要跟上漲幅，006208不僅效果有限，而且006208一張現在也漲到超過7萬，要買也很難下手。

其實市場還有一檔號稱小0050的「00850元大臺灣ESG永續」，是國內第一檔「季配市值型」ETF，投資人除了可以無痛從「季配高股息」轉換，00850的指數設計讓他的報酬更勝006208。

(圖/MoneyDJ提供)

00850目前有44檔0050的成分股入列該指數。若是將00850跟006208的績效拿來比較，可以發現以00850替代006208的優勢有三點：

1. 00850在各期間績效全贏，專家指出，關鍵就在於00850單一成分股有30%限制。

2. 00850自2019年8月成立以來至今年六月底，含息總報酬為89.5%，換算年化報酬率約為11.9%，並同步反映台股企業獲利創高，於去年配出歷史新高的4.8%配息率。加上8月馬上就要配息，未來更是2、5、8、11月季季領息，比起006208存起來更有感。

3. 00850目前股價現在只有約006208的一半，三萬多元就可以入手一張，小資族入手更輕鬆，定期定額也幾乎所有證券商都買的到。

資料來源：CMoney，2023/7/20。

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