名模洪曉蕾先前爆出在西班牙旅遊時突生病，因急性會厭炎到當地醫院插管治療，而洪曉蕾因插管處於麻醉昏睡狀態，前夫王世均為此飛往當地照顧，所幸在手術後脫離危險，並在14日順利返台，昨（23）日她也發文向大家報平安。

洪曉蕾23日在臉書發文貼出她的自拍照、家人及前夫的照片，可見她的氣色已經好轉多，文案中她寫下「感恩這些日子裡～鼓勵和關心我的妳和你，還有我最愛的家人，共患難的夥伴超級有力量。感謝主的愛和恩典，所有的祝福都會臨到我們大家。更愛你們了～」並標注「真心換真心、儘管善良、花開花謝都是風景」。

文中曝光後，許多網友紛紛留言祝她早日康復「為了家人，請妳加油喔！好好照顧身體，請多保重唷！」、「好感動，真的是最佳前夫」、「哇！很羨慕！妳有一個有情有義的孩子父親！我覺得人在生病或是在外旅遊無助時，就知道哪一個才是真正的朋友和友誼還是親情呢？」、「多保重，健康比任何事情都重要」。

事實上，洪曉蕾日前帶著15歲兒子參加西班牙旅行團，卻感到咽喉腫痛、無法吞嚥，在當地掛急診後，被醫生要求立刻住院，且住進加護病房，當時前夫王世均與洪曉蕾通電話時，她提到自己很痛且好像很嚴重，醫師說是交叉感染發炎腫脹，需插管治療，但插管後不能說話，飯店只剩兒子一人，讓她很擔心，於是王世均打外交部駐西班牙旅遊求助電話，並向公司請假，訂最快的機票飛到馬德里。