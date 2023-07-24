國民黨昨（23）日舉辦全代會，地方諸侯跟高雄市前市長韓國瑜連袂出席，力挺新北市長侯友宜挑戰2024總統大位及所有立委參選人，然而鴻海創辦人郭台銘同一時間也在臉書發文。對此，文化大學廣告學系主任鈕則勳分析，郭有多個目的，如保持參選總統的政治能量以及和藍白談判的籌碼...等，想要一箭四雕，但最終「就是保送民進黨賴清德當選」。

鈕則勳昨日於臉書指出，郭在社群上的發文，其實有幾個策略考量，幾乎已經是準參選宣言，基本上他想達到「一箭四雕」，首先是講的幾乎非常明白，要號召支持者歸隊；其次則為仍然想持續進行議題造勢，創造懸念、聚焦媒體版面，保溫自己的政治能量。

除此之外，鈕則勳提到，郭依然想和國民黨分庭抗禮，畢竟國民黨開全代會正式提名侯友宜參選，郭有了這個宣言後，只要有新聞談到提名侯時，都會連帶報導郭的聲明。鈕則勳還指出，郭想要持續增加籌碼，和國民黨、民眾黨主席柯文哲博弈，畢竟如果沒有聲音，被邊緣化的可能就高，特別是在國民黨與柯皆無法以自己的力量獲勝的時候，郭就有待價而沽的空間與談判籌碼。

然而對於郭這番操作，鈕則勳分析，若他真的參選，非綠的情況就會更加複雜，要協商或協調一組人參選困難性就會更高，且時間又不在非綠陣營的掌握中，時間對賴清德明顯有利。鈕則勳強調，若非綠陣營無法協調一組人參選，「到了選舉最後階段，非綠的選民即便想要策略性投票，也就是所謂棄保，這個決策都會非常難做，無法達到精確棄保的結果！若真如此，就等於是保送賴清德當選了」。