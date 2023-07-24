「112年度萬安46號軍民聯合防空演習」今（24）日起一連4天陸續在全台各地登場，13時30分會響起防空警報，屆時將實施疏散、交通管制等實作演練，若違反規定最高恐遭罰15萬元，至14時解除防空警報後，會再進行30分鐘的戰災搶救（災害救援）及戰時災民收容救濟站開設演練，至14時30分結束。

首日萬安演習在基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市及宜蘭縣登場，室內人員接獲警訊後，應進入防空疏散避難設施或地下室就近避難，附近無避難處所則可找尋堅固且窗戶較少的房間；室外行人、駕駛等，則須依員警、民防人員導引，進入有防空疏散避難設施標示牌處所，若民眾未遵照「車停，人就近疏散」的管制，且勸導後仍堅持不配合，可被裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

大眾交通工具中，市區公車13時30分至14時將暫停發車，且行駛中的公車將配合暫停營運，乘客須配合指揮下車疏散，若還要返回繼續搭乘者可不刷卡；各縣市捷運、高鐵雖保持正常營運，但會有站務人員加強宣導，機捷旅客無法出站，淡海輕軌則會暫停營運半小時，行駛中的列車將暫時停靠在站內；國道客運雖在高速公路上可正常行駛，但若下交流道則須依規定進行人車管制，配合避難。

國防部表示，循例由各地方政府警察局民防管制中心，依狀況發放「防空警報」，輔以電視台、廣播電台及村里、學校、警察巡邏車廣播系統等多重預警手段；同時運用「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，以提升警報涵蓋率，爭取早期預警時間。

7月24日萬安演習地區：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣

7月25日萬安演習地區：台南市、高雄市、屏東縣

7月26日萬安演習地區：花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

7月27日萬安演習地區：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市