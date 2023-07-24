新北市板橋日前發生冷氣室外機從17樓墜落砸女大生的意外，一名男網友表示，從YouTuber介紹影片中發現，日本的冷氣室外機都是裝在屋外的地上，讓他很驚訝，將其PO上網後，大批網友也開酸，「台灣拿來蓋違建」，但也人說台灣現在很多新建案的冷氣室外機都是強制放在後陽台，相較於外掛在外牆上，安全度提升不少。

原PO昨（23）日於PTT八卦板指出，最近熱衷看YouTuber介紹日本的透天厝，從影片中發現日本人大多把冷氣室外機裝設在屋外的地上，和台灣完全不一樣，直呼「台灣應該沒有人會這樣裝吧？」

貼文讓不少網友開酸，「台灣沒地可以放啊！房子都蓋好蓋滿」、「台灣的室外地面空間，必須停車擺盆栽做生意」、「台灣有這地當然是出租車位或放三角錐」、「台灣那個位子是車位」、「因為日本的冷氣是拿來吹的，不是來砸死人的啊」、「台灣外掛最棒，然後砸死人」、「台灣拿來蓋違建」。

也有人持反意見，「日本也是有掛在外牆上的」、「原PO看的影片都是透天房，但台灣是樓房，怎麼比較」、「日本大樓都是直接放陽台」、「學日本？你淹一次水就知道了」、「現在新興大樓都有規劃室外機的空間，安全度提升很多」、「現在新建案也是規劃放陽台地上，安全」。