大陸黑龍江省齊齊哈爾市昨日下午發生中學體育館屋頂坍塌事故，截至今日上午5時30分，已搜救出14人，其中4人已無生命徵象，6人搶救無效死亡。尚有1人被困，救援工作仍在持續進行。

央視新聞報導，23日下午2時56分，齊齊哈爾市消防救援支隊指揮中心接報，該地第三十四中學體育館發生屋頂坍塌，調集力量趕赴現場開展救援。經核實，事故發生時，館內共有19人，其中4人自行脫險，15人被困。

新華社報導，經現場初步調查，與體育館毗鄰的教學綜合樓施工過程中，施工單位違規將珍珠岩（珍珠石）堆置體育館屋頂。受降雨影響，珍珠岩浸水增重，導致屋頂荷載增大引發坍塌。深入調查仍在進行中。教學綜合樓施工單位責任人已被公安機關控制。

大陸央廣網報導，23日晚，黑龍江省委常委、常務副省長王一新主持召開全省安全生產工作視訊會議時指出，兩天時間，該省連續發生多起安全事故，社會影響惡劣，暴露問題嚴重。他強調，要清醒認識做好隱患排查的極端重要性，深入開展安全風險專項整治。