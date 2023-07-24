義大利是在2019年在前總理孔特(Giuseppe Conte)執政時期參與了中國的一帶一路計畫，也成為中國唯一拉攏參與該計畫的重要西方國家。該計畫希望重新連結中國與亞洲、歐洲和其它地區的絲綢之路，並投入大量的基礎建設。但是義大利的參與也引發了美國和歐盟的批評，而且外界評估，義大利在2024年初該計畫到期時，不太可能簽續約。

梅洛尼周日在羅馬的一場新聞會上說：「美國總統從未直接對她提問(一帶一路)這方面的問題」。

在過去4年當中，該計畫對義大利沒有產生太多好處，2022年義大利對中國出口，從2019年的130億歐元增至164億歐元。

而在稍早，總理也參加了一場關於移民的國際會議，來自地中海、中東、非洲的國家同意，採取措施，減緩未經許可的移民進入義大利。

梅洛尼也軟化了過去強硬的立場，表示她的政府願意透過合法途徑接納更多人，因為「歐洲和義大利需要移民」。他也表示：「阻止人口販賣是我們大家共同目標」。