俄羅斯昨（23）日早晨空襲烏克蘭黑海港口城市敖德薩（Odesa），釀成至少1人死亡、19人受傷。飛彈也擊中敖德薩最大東正教堂—主顯聖容大教堂（Transfiguration Cathedral），這座教堂位於聯合國教科文組織（UNESCO）保護的歷史中心，如今歷史性大教堂重創，建築物大部分屋頂消失，牆面出現巨大裂縫，幾乎淪為廢墟。
綜合英國廣播公司（BBC）、「財經內幕」（Business Insider）網站等報導，俄羅斯17日退出黑海穀物協議後，連日來持續轟炸敖德薩，23日早晨俄軍發動的最新一波攻擊釀成至少1人死亡、19人受傷，空襲也重創敖德薩當地最大東正教堂—主顯聖容大教堂。主顯聖容大教堂位在敖德薩的歷史中心，敖德薩歷史中心是經過聯合國教科文組織認證的受保護文化遺產。
有數百年歷史的大教堂一夕之間被毀，讓當地人看傻了眼，畫面顯示，建築物的多數屋頂已經消失，教堂的厚牆裂出大縫，儘管牆壁仍矗立，但柱子傾斜的角度令人擔憂，地板上散落磚瓦碎片，BBC指出，毫無疑問，教堂被飛彈直接擊中。
主顯聖容大教堂副主教帕爾查克（Andriy Palchuk）表示，他是教堂遇襲後第一個趕到現場的人，他說教堂的樁及地基都被摧毀，窗戶被炸毀，教堂內部發生零星火勢，聖像及蠟燭著火。
針對主顯聖容大教堂遇襲，聯合國教科文組織表示「非常沮喪，且以最強烈的措詞加以譴責」。
烏克蘭譴責俄軍的空襲犯下「戰爭罪」，指出主顯聖容大教堂「已被摧毀2次：被史達林及普丁」。針對敖德薩連續遭到空襲，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在昨日晚間的演說中矢言復仇，「他們絕對會感受到，我們不能讓全球人民習慣恐怖攻擊」。
主顯聖容大教堂建於1794年的俄羅斯帝國，1939年蘇聯拆毀教堂，2003年烏克蘭又將它重建。
針對俄羅斯退出黑海穀物協議後連轟敖德薩的行徑，烏克蘭國會議員洪契連科（Oleksiy Honcharenko）分析，莫斯科現在的戰術是摧毀敖德薩，因為俄軍不會真的攻擊前往敖德薩的外國船隻，因此他們改以轟炸敖德薩，以此表明「這裡很危險」。
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