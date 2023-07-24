俄羅斯23日空襲烏南港城敖德薩，重創受聯合國教科文組織（UNESCO）保護的最大東正教堂—主顯聖容大教堂（Transfiguration Cathedral）。

俄羅斯昨（23）日早晨空襲烏克蘭黑海港口城市敖德薩（Odesa），釀成至少1人死亡、19人受傷。飛彈也擊中敖德薩最大東正教堂—主顯聖容大教堂（Transfiguration Cathedral），這座教堂位於聯合國教科文組織（UNESCO）保護的歷史中心，如今歷史性大教堂重創，建築物大部分屋頂消失，牆面出現巨大裂縫，幾乎淪為廢墟。

綜合英國廣播公司（BBC）、「財經內幕」（Business Insider）網站等報導，俄羅斯17日退出黑海穀物協議後，連日來持續轟炸敖德薩，23日早晨俄軍發動的最新一波攻擊釀成至少1人死亡、19人受傷，空襲也重創敖德薩當地最大東正教堂—主顯聖容大教堂。主顯聖容大教堂位在敖德薩的歷史中心，敖德薩歷史中心是經過聯合國教科文組織認證的受保護文化遺產。

主顯聖容大教堂（Transfiguration Cathedral）遇襲後的畫面。

有數百年歷史的大教堂一夕之間被毀，讓當地人看傻了眼，畫面顯示，建築物的多數屋頂已經消失，教堂的厚牆裂出大縫，儘管牆壁仍矗立，但柱子傾斜的角度令人擔憂，地板上散落磚瓦碎片，BBC指出，毫無疑問，教堂被飛彈直接擊中。

俄羅斯23日空襲烏南港城敖德薩，重創受聯合國教科文組織（UNESCO）保護的最大東正教堂—主顯聖容大教堂（Transfiguration Cathedral），教堂厚牆裂出大縫。（圖／路透社）

Russia has been systematically destroying the Orthodox Church in Ukraine and its premises. The latest is today’s strike on Odesa’s Transfiguration Cathedral. We will raise this at the next UNSC meeting on Ukraine to make it clear: Russia is the only threat to Ukraine’s Orthodoxy. pic.twitter.com/JsgM5Tv3sZ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023

主顯聖容大教堂副主教帕爾查克（Andriy Palchuk）表示，他是教堂遇襲後第一個趕到現場的人，他說教堂的樁及地基都被摧毀，窗戶被炸毀，教堂內部發生零星火勢，聖像及蠟燭著火。

俄羅斯23日空襲烏南港城敖德薩，重創受聯合國教科文組織（UNESCO）保護的最大東正教堂—主顯聖容大教堂（Transfiguration Cathedral），教堂建築屋頂幾乎消失。（圖／路透社）

針對主顯聖容大教堂遇襲，聯合國教科文組織表示「非常沮喪，且以最強烈的措詞加以譴責」。

俄羅斯23日空襲烏南港城敖德薩，重創受聯合國教科文組織（UNESCO）保護的最大東正教堂—主顯聖容大教堂（Transfiguration Cathedral）。（圖／路透社）

烏克蘭譴責俄軍的空襲犯下「戰爭罪」，指出主顯聖容大教堂「已被摧毀2次：被史達林及普丁」。針對敖德薩連續遭到空襲，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在昨日晚間的演說中矢言復仇，「他們絕對會感受到，我們不能讓全球人民習慣恐怖攻擊」。

俄羅斯23日空襲烏南港城敖德薩，重創受聯合國教科文組織（UNESCO）保護的最大東正教堂—主顯聖容大教堂（Transfiguration Cathedral），信徒不敢置信。（圖／路透社）

主顯聖容大教堂建於1794年的俄羅斯帝國，1939年蘇聯拆毀教堂，2003年烏克蘭又將它重建。

Destroyed twice - by Stalin and Putin - the Odesa Transfiguration Cathedral was built between 1794 and 1808. It was blown up by the Bolsheviks in 1936 and rebuilt after Ukraine regained independence (1996–2006).

On the night of July 22–23, 2023, it was hit by a russian missile.… pic.twitter.com/vCwDhANoR1 — Defense of Ukraine (@DefenceU) July 23, 2023

針對俄羅斯退出黑海穀物協議後連轟敖德薩的行徑，烏克蘭國會議員洪契連科（Oleksiy Honcharenko）分析，莫斯科現在的戰術是摧毀敖德薩，因為俄軍不會真的攻擊前往敖德薩的外國船隻，因此他們改以轟炸敖德薩，以此表明「這裡很危險」。