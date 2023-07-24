香港舞者阿Mo（李啟言）去年7月28日在男團「MIRROR」演唱會上，遭600公斤大型螢幕砸頭、頸椎，阿Mo四肢無法動彈，診斷後發現腦出血加上頸椎第四節爆裂，最嚴重恐導致頸部以下永久癱瘓，意外發生至今將滿1年，阿Mo傳出頸部可以轉動了。

阿Mo去年在MIRROR演唱會伴舞時，台上的大型螢幕突然斷裂掉落，首當其衝的阿Mo被砸中頭、頸椎，四肢無法動彈，診斷後發現腦出血加上頸椎第四節爆裂，最嚴重恐導致頸部以下永久癱瘓，李啟言共動2次大手術，而經過近1年時間休養，李啟言的牧師父親李盛林代禱信透露，阿Mo從臥床，視線只看到天花板，到現在頸部可以左右有限度的轉動，能看到窗外。

阿Mo從四肢沒有感覺、躺平床上，現在已恢復一些感覺，並藉由外骨骼和踏步電激機械人雙腳得到正面的刺激，藉此可輔助移動，阿Mo的大小便分泌已沒有不良的反應，希望8月順利摘除尿袋，並計畫在9月進一步治療上肢肌肉、關節和神經，希望會有更好的效果。

李盛林感謝醫護團隊積極治療，「讓阿Mo得到了妥善的照顧和適時按需要調整的治療方案，並超越了維持現狀，還積極給予治療的新方向」，同時，在醫療開支上獲得所承諾的幫助，他感性說：「一年走過的路 不容易啊！但恩典夠用！」