知名婦產科醫師、禾馨診所及慧智基因公司創辦人蘇怡寧，遭親妹妹告發他在台大醫院任職時，利用旅居美國的她當成人頭，向訊聯生技領取顧問費130萬元逃漏稅，原獲不起訴處分，但妹妹提再議，台北地檢署二度偵辦，認定蘇怡寧自2006年至2012年共逃漏2877萬多元，24日依稅捐稽徵法起訴蘇怡寧及妻子陳君蕙，至於2005年之前犯行，仍因時效消滅，獲不起訴處分。

身價逾10億元的蘇怡寧，除了遭親妹妹告發逃漏稅外，也被80多歲的老父親控訴棄養雙親，家務事在媒體上曝光。蘇怡寧曾在臉書PO文大嘆「家家有本難念的經」，並揭露隱忍多年的決裂內幕，直呼「現在大家知道為什麼我這麼恨情緒勒索了吧。」

媒體報導，蘇怡寧自2005、2006年任職台大醫院期間，涉嫌為收取上百萬元的顧問費，利用胞妹當人頭報稅，躲避政風及稅捐機關調查。據報導本案策動檢舉的就是他的親生父親。

蘇怡寧妹妹指控，蘇怡寧明知她在2005、2006年間均旅居美國，並未在台工作，卻於訊聯公司合作領取技術顧問費時，以她為技術團隊成員，要求訊聯公司開立扣繳憑單，訊聯公司各於2005、2006年開立75萬240元、55萬6665元扣繳憑給她，蘇怡寧涉犯《稅捐稽徵法》逃漏稅捐罪嫌。

檢方調查，蘇怡寧否認犯罪，辯稱當時他的研發團隊常往返國外交流，妹妹有幫忙安排機票、住宿，他有支付現金給妹妹，就用妹妹名義申報，但因時間久遠，當年資料都已不在。

檢方認為，蘇怡寧2005年犯行部分，已逾追訴權時效，另2006年犯行部分則因罪嫌不足，去年3月將蘇怡寧不起訴。

但蘇男妹妹不服，提起再議，台灣高檢署發回北檢續查，北檢二度偵查，認定蘇怡寧自2006年至2012年共逃漏2877萬多元，今依稅捐稽徵法起訴蘇怡寧及妻子陳君蕙2人。