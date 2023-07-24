有軍事研究員日前發布報告指出，大陸解放軍在東南省份部署了東風-17彈道飛彈，準備在台海發生衝突時，拿來對付台灣與盟友。相關新聞引發台灣網友們熱議，不過不少人認為，東風-17不會被拿來攻擊台灣，因為解放軍一些現役的遠程火炮就已經可以打到台灣，所以根本不需要用昂貴的飛彈來打。

東風-17彈道飛彈是一款超音速武器，其改良自東風-16飛彈，射程約為1800至2500公里，它的彈藥是安裝在飛彈前端的WU-14高超音速飛行器內，其攻擊方式，是在被發射至太空、脫離了運載火箭後，飛行器透過自身引擎進出大氣層進行彈跳加速，至目標上空後再次進入大氣層，這時其速度已高達10馬赫以上，被攻擊方將難以攔截。

《南華早報》（South China Morning Post）昨（23日）報導，美國明德大學蒙特瑞國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）研究員埃弗萊斯（Decker Eveleth）本月稍早公開的報告指出，解放軍火箭軍正在台灣附近廣泛部署東風-17中程彈道飛彈，此外，公開衛星影像也顯示，火箭軍東南省份部隊正逐步汰換掉射程1000公里內的短程飛彈。

該東風-17飛彈的新聞引起國內網友熱議，其中入口網站《Yahoo》 下方留言頗多，但不少人都認為，該款飛彈不會被用來對付台灣，「大陸若是真的想攻擊台灣，這麼近的距離用火炮就可以打了，幹嘛浪費錢用東風飛彈」、「打台灣火箭彈就綽綽有餘了」、「那玩意是拿來打美軍的」、「東風-17的射程都快打到夏威夷，根本沒必要用在台灣」。