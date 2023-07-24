很多人飯後都有牙齒卡菜渣的經驗，以為剔完牙後就沒事，當心忽略口腔健康隱憂。牙醫師示警，基本上健康牙齒不太會卡菜渣，若過去沒有此問題，就要注意牙齒是否生病了，並列出4種可能情況，包括蛀牙、智齒、牙齒斷裂及牙齦萎縮，建議及早就醫檢查。

城康美學牙醫診所臉書粉專發文表示，牙齒卡菜渣可能是牙齒健康出狀況了，千萬不能忽視，並列出4種可能情況：

1、蛀牙：牙醫師提醒，若未及時發現，易越蛀越大，最後演變成牙洞，不僅進食時會痛，還會讓食物殘渣卡在裡面，建議至牙科進行補牙治療，否則蛀太深就得抽神經，屆時只能靠根管治療來救援。

2、智齒：牙醫師說明，智齒生長時若空間不足，會侵占鄰牙位置，或呈現水平、歪斜生長，導致食物卡在牙縫不易清潔，出現反覆發炎的情況。

3、牙齒斷裂：牙醫師指出，咬堅硬食物易讓牙齒出現缺損或裂紋，當牙齒缺一角，進食就會變得敏感，嚴重還可能出現牙髓壞死，但只要及早治療，就能恢復原有美觀樣貌。

4、牙齦萎縮：牙醫師表示，包括口腔衛生不佳、抽菸及刷牙姿勢不正確等，都會導致牙周病，使牙齒出現外觀變長、牙縫變大的問題，此時務必要尋求牙周專科醫師，進行專業判斷及治療。

牙醫師提醒，口腔狀況複雜，光是卡菜渣就有許多原因，民眾切勿自行判斷，建議給醫師全面評估，才能對症下藥治療。