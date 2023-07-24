為了牽制大陸半導體、高科技發展的速度，美國針對先進半導體設下出口管制措施，並拉攏日本及荷蘭等盟友加入，日本的晶片禁令也在上周生效，專家再次警告，包括日本最大的半導體設備業者東京威力科創及Nikon在內的設備商將會蒙受鉅額損失，進而影響未來競爭力。

環球時報報導，大陸黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪誌剛強調，日本政府採取的出口管制措施，將讓已經受到美國干擾的全球半導體產業帶來更大的不確定性和傷害，日本的舉動也會適得其反。

笪誌剛說明原因，「由於無法進入大陸市場，Nikon和東京威力科創等日本晶片商會承擔鉅額損失，導致創新和技術進步的能力下降，進而削弱日本半導體企業的全球競爭力。」

日本經濟產業大臣西村康稔則提到，新規定對日本國內企業的影響可能相當有限，因為出口管制措施是針對極先進的技術。事實上，對於日本而言，更令人擔心的是北京會如何回應這項措施。

報導提到，不具名的分析人士表示，北京將採取一切必要措施維護自身利益，且大陸手上有許多選擇，包括禁止戰略原料出口、限制外國晶片商在大陸發展，反制措施可能很快就會浮上檯面。