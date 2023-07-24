宋男揮舞鐮刀一度砍到告示牌卡住，隨即被2名見義勇為的中年男子壓制。（蕭嘉蕙攝）

台東市美術館蛋糕公園今晨5點多傳出揮刀事件，1名55歲宋姓男子，疑似不滿公園運動群眾聲音吵雜，下車手持鐮刀一陣揮舞，一旁民眾見狀上前壓制，所幸無人傷亡，隨後由警方逮捕。

據了解，今清晨5點多有一群老人家正在台東市美術館蛋糕公園晨運跳操，疑似聲音過大，吵到車停路邊的55歲宋姓男子，宋男心生不滿，手持鐮刀衝下車對著群眾揮舞，甚至砍到告示牌，1名坐在石椅上的婦人受到驚嚇，2名見義勇為的中年男子立刻上前壓制，隨後3輛警車到場，警方將宋男逮捕送往馬蘭派出所，全案詳情有待調查釐清。