每個人都有過暗戀的經歷，有些人會選擇勇敢說出口，深怕與愛情擦肩而過，但有些人則是想太多，只敢把愛意藏在心中，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、雙魚座、處女座當喜歡一個人時，只敢暗戀卻不敢表白，因為總是瞻前顧後又愛胡思亂想，導致無法大膽示愛。

▍金牛座

金牛座在感情方面習慣了消極、被動，就算再喜歡、愛慕，也只會默默關注、守護，把對對方的好感深埋在心中，偷偷品嚐那份酸澀與甘甜。至於為何遲遲不告白，是因為金牛座性格太柔弱、又愛瞻前顧後，總是缺乏勇氣，所以只敢暗戀，卻不會大膽示愛。

▍雙魚座

雙魚座就算有了心動對象，也只敢暗戀，沒勇氣告白。因為他們總是喜歡胡思亂想，還未告白就已經在想萬一被拒絕了怎麼辦？加上思想較於悲觀，擔心即使告白了，戀情也不會長久，甚至自己被對方討厭，一想到這些，雙魚座怎麼敢踏出告白的那一步呢？

▍處女座

處女座行事向來謹慎，在追愛的過程中也是如此，除非有十足的把握，否則不會輕易告白，在時機尚未成熟前，處女座會一直沉溺於自己的苦戀之中，只敢暗戀，卻無論如何都不敢表白，因為擔心草率告白，會把原有計劃打亂，到時候不僅沒脫單，反而還被對方討厭。