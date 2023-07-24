台灣聯合學習產業大聯盟會長、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，在生成式AI爆發的浪潮下，資料治理將是產業下個決勝關鍵，聯盟要成為造浪者，在生成式AI時代中成為領航員，帶領台灣各產業加入聯合學習行列，根據專業領域及需求建立可分享、可追蹤、可解釋、可信任的AI模組。

年會中，台灣人工智慧實驗室團隊以營運長張智為代表分享聯合學習平台如何與國際夥伴鏈結，例如醫療影像產品DeepChex成為聯合國重要機構StopTB合作夥伴，同時也是台灣第一家獲此認證的機構。成立於2001年的StopTB過去由世界衛生組織(WHO)管理、現在則是聯合國專案事務廳(UNOPS)旗下重要機構；StopTB橫跨全球1500個國際政府、NGO、醫療團體，以消滅全球肺結核疾病為目標。台灣人工智慧實驗室聯合學習的數據治理技術所訓練的可信任、可追蹤、可驗證的人工智慧模型將為全球醫療做出貢獻。

台灣聯合學習產業大聯盟首辦年度大會，在國家發展委員會與國家科學及技術委員會共同指導及台灣人工智慧實驗室號召之下於高雄軟體園區舉辦，邀集產官學研醫各合作單位共同發表聯合學習技術與應用分享並展示聯合學習平台及建置成果，國發會副主委高仙桂、國科會主祕林廣宏及高雄市副市長羅達生等長官也到場共襄盛舉。

本次年會計有台大、北榮、中榮、高醫、高長、高榮、成大、奇美、亞東、彰基、馬偕、中國醫、義大等醫學中心參加，同時也廣邀小港醫院、大同醫院、阮綜合、童綜合、慈惠、門諾等地區醫院共同參與，透過聯合學習集結台灣醫界從醫學中心、區域醫院到地區醫院的醫師智慧，加速智慧醫療的普及。

自2021年由國發會與台灣人工智慧實驗室共同倡議成立以來，積極推動醫療、城鄉交通、金融、製造、文化商務等領域的聯合學習推動。在聯合學習平台導入之下，AI模型訓練能克服資安疑慮，透過去中心化不將資料帶出本地也能共同訓練，以跨中心、可驗證的原則進一步做到全面的AI應用與場域認證，各產業領域將獲更多元、更廣的資料，訓練出更成熟、更泛用且更強大的AI模型。