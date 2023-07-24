在情勢一片大好下，根據美銀行全球研究統計，今年以來投資級債吸金697億美元，近期更是吸引資金連續15周流入，順勢帶動債券ETF規模水漲船高。

中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，美國聯準會即將在本周召開利率會議，市場目前預期將重啟升息1碼，也推升近期美債殖利率重新站上4%。但由6月美國消費者物價顯示，通膨連續性滑落，核心物價亦走低，因此美國升息循環已接近終點，並看好第三季債市持續反彈。

國泰投信表示，以目前通膨、勞動數據，及銀行放款等指標觀察，7月很可能是聯準會最後一次升息，明年則可能轉向降息，過去一年升息政策效果逐漸傳導至銀行體系，促使銀行放款趨於保守，連帶影響實體經濟達到通膨降溫目的。美國銀行體系逐漸恢復正常，經濟雖然降溫，但AI題材需求拉動美國經濟朝『軟著陸』方向前進，看好今年「股債雙漲」行情，其中投資等級債收益率來到5.5～6%高檔水位，不論是息收、價差空間都可期待。