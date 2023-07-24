柏瑞投信最新「洞悉特別股」報告指出，美國強勁的勞動力市場和優於預期的經濟數據，加上Fed主席Powell近期談話暗示再升息，美國10年期公債殖利率於6月大幅上揚至3.83%，特別股殖利率6月底亦隨之上行至7.02%，大幅高於近5年均值，以特別股平均投資等級的信用評等而言，相當具有投資吸引力。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，根據7月中的聯邦利率期貨顯示，Fed下半年升息兩碼的機率為20%，逐漸朝點陣圖升息兩碼的方向靠近。Bloomberg分析師預估，美國10年期公債殖利率可能會因此往4.00%-4.25%區間移動，反映市場逐漸接受升息兩碼的概率。不過，特別股指數占比較高的金融業依然展現穩健的財務體質。

根據聯準會6月公布2023年銀行壓力測試結果顯示，全數23家受測銀行皆可承受得住嚴重的經濟衰退，在計入高達5410億美元的預估損失後，這些銀行仍能維持最低資本水準、同時繼續向消費者和企業提供貸款，且這些銀行在測試中的普通股一級資本比例最低仍有10.1%，亦遠高於監管要求的4.5%。

柏瑞投信表示，此結果反映美國大型銀行有足夠的資本抵禦嚴重的經濟衰退，也為這些銀行未來的股票回購和股息計劃鋪平道路，支付特別股股息的能力更應該不是問題。此外，Fed未來幾個月也將加強對地區性銀行的監管，以避免年初地區銀行危機再現。