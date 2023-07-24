永笙是台灣唯一具備自有異體公捐臍帶血庫資源的跨國細胞治療新藥公司，在全球有近4萬筆的公捐臍帶血庫資源，過去已提供超過2500單位臍帶血協助全球逾350家醫學中心進行移植治療使用。旗下以自有臍帶血庫資源所開發的異體臍帶血新藥RegeneCyte，已向美國FDA申請藥證，FDA已於去年底完成GMP查廠流程，有望於今年取得藥證。

目前永笙異體細胞新藥開發計畫進展包括：全球二期脊髓損傷治療、急性腦中風及腦性麻痺等已有臨床驗證，美國FDA核准全球首例以臍帶血細胞進行「長新冠」治療的二期臨床也正式收案。

另外，永笙近期也與美國免疫細胞治療公司CytoImmune Therapeutics簽訂全球執行異體細胞治療產品開發所需細胞原料的供應，今年將規劃以中科計畫研發成果臍帶血自然殺手細胞進行癌症免疫治療應用。

永笙表示，今年初在美國舉辦的反轉錄病毒和伺機性感染研討會，國際愛滋病臨床試驗合作組織IMPAACT的P1107研究團隊發表了最新研究結果：全球第一位女性愛滋病患者為治療急性骨髓性白血病（AML），接受了單倍體周邊血+臍帶血（haplo-cord）細胞治療後完全痊癒，該臨床研究案共同發起人為永笙前醫務長Lawrence Petz博士。

臨床數據顯示，在移植100天後，患者100％成功植入臍帶血細胞，且未檢測出HIV病毒；移植37個月後，患者停止「抗反轉錄病毒療法（ART）」，接下來的14個月內均無檢測到愛滋病毒之RNA，正式宣告痊愈。

永笙表示，此成功經驗突顯若愛滋病患者為治療其他疾病而接受臍帶血細胞治療，將有機會能連帶治癒愛滋病。