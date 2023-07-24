Eason昨在小巨蛋後台慶功受訪。（陳俊吉攝）

Eason受訪時表情豐富。（陳俊吉攝）

Eason受訪時表情豐富。（陳俊吉攝）

Eason受訪時表情豐富。（陳俊吉攝）

陳奕迅（Eason）7場「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」23日在小巨蛋圓滿落幕，慶功受訪開心直呼「終於今晚可以吃麻辣鍋了」，他感動表示：「在台灣這次我真的感受很多愛。」特別感謝所有進場的觀眾朋友，「這個地方算是我在香港以外花比較多時間的地方，就會很自然地想安排一些比較有意思的安可，如果不是開7場就不會有這個想法」。

Eason自豪唱完7場體力仍相當好，多唱2、3場也沒問題，下次攻蛋有機會破7場紀錄？他笑回：「我從來不是那種（追尋破紀錄的人），但我偶像學友哥很厲害，他會一直給自己挑戰，但我...還好。」很開心歌迷聽得過癮，加碼透露疫情期間做的專輯中有2首國語歌還沒發表，「應該快要推出了，太興奮了！我保證你們聽了一定會（吃驚），我不能說但你們看（MV）一定會驚呼，歌很好聽MV很好看。」

他接下來還要赴北美、歐洲等世界各地巡演，有機會返場台灣？「我不知道，但我知道這個地方（台灣）給我很多力量、很多很好的能量、很多支持很多愛的地方，（回來）當然有可能啊，不到台北去高雄也不錯，也想去東部，我沒有什麼設限，也許歌單也可能改一下，多一些國語歌或換一個（演唱會）主題」，不排除明年唱回台灣。

提到歌迷舉牌排字驚喜，「他們很厲害，真的，這個太感動了，我以為只是一場有，沒有意識到（終場也有安排），年紀大了生日沒有以前那麼重要，但還是給我很大的驚喜」；至於生日願望？Eason暖心許願：「希望大家吃好、睡好、輸出好（意指排泄順暢）。」演出結束後他預計留在台灣休息幾天，「我家人都在台灣，老婆女兒、爸媽及我哥哥都在，我哥還要去宜蘭住民宿，但我就不去了，我這次來台灣做演唱會太高調了，選別的日子再來台灣度假」，透露生日當天「我應該會在坐飛機吧」。