蔡英文總統日前宣布，未來4年提供1萬個獎學金名額給承諾留台工作的外國學生。台灣國際文教創新交流協會調查顯示，外國學生對於畢業後求職，最在意「就業速度」及「是否能進入適合的產業」。

台灣國際文教創新交流協會4月至6月間，針對外國學生留學規劃與決策過程進行線上調查，來自55國1000位有意出國留學的外國學生受訪，調查顯示，對於留學畢業之後的期待，最在意取得學位後的就業速度（21.8％）、是否能進入適合的產業（21.3％）及就業率（15.2％）。

受訪者被問到除了台灣之外，是否考慮其他海外留學國家時？調查顯示，以攻讀學位而言，英語系國家仍是主流，選擇北美洲的加拿大（13.6％）與美國（12.1％）最多，其次為澳洲（10.8％）及英國（8.7％）。亞洲地區則為中國（9.7％）、日本（6.1％）及韓國（4.4％）。

調查也顯示，台灣高教及華語文教學的全球知名度仍有待提昇。52％受訪者對台灣高教與華語文環境完全陌生，不太瞭解則占31.3％。相較之下，台灣本身知名度較高，但仍有60.5％的受訪者表示完全不認識及不太認識台灣。

台灣國際文教創新交流協會執行長洪志衛認為，提供留台工作獎學金將有助於吸引外國學生到臺灣留學，政府未來應持續拓展台灣在國際社會的能見度，並提升外籍人士就業環境友善程度。