22歲男子李佳修去年酒駕競速狂飆，行經行政院前的忠孝西路地下道時追撞前車，致24歲王姓單親父親傷重死亡，台北地方法院由6位國民法官、3位職業法官共組合議庭審理，24日起展開審理程序，28日宣判，酒駕撞死人是否會遭「國民」重判，未來將是矚目焦點。

北院7月24日上午進行準備程序，由檢察官陳述起訴要旨，審判長為罪名及權利告知，審判長說明爭點及調查證據程序，下午由審判長說明爭點及調查證據程序，及科刑部分的檢察官、辯護人開審陳述，科刑資料之調查。

25日進行證人之調查及科刑資料之調查，科刑辯論之意見陳述；27日進行最後辯論程序，辯論終結後，由被告最後陳述，接著27日及28日進行關鍵的評議，由國民法官及職業法官進行評議決定有罪無罪及判刑輕重。

今年元旦開始實施的國民法官審判制度，凡涉及故意犯罪致人於死 案件，如殺人、放火致死等案，除少年刑案，年滿23歲以上的國民都 可以與職業法官一起審判；2026年起，擴大適用範圍，凡最輕判刑1 0年以上徒刑之罪，如貪汙收賄等，也可由國民法官審理。

國民法官制度是用隨機方式，從一般國民中抽選6人，與3名職業法 官組成國民法官法庭，共同審理特定重大的刑案，一起決定被告是否 構成犯罪及該受什麼樣的處罰。

如果是可判死刑案件，須先經國民法官及職業法官共同投票達6票 (2／3)以上同意，且國民法官及職業法官分別有至少1票同意才能判 有罪。認定有罪後，再以同樣決議標準，包含國民法官及職業法官意 見在內，經6票以上同意，才可判死刑。

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