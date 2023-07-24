日本據傳最快下個月開始排放福島核廢水，香港為此加強對日本水產和海鮮的放射性物質檢查。日媒報導，港府加強對日本進口海產檢查，清關時間比平常增加大約3小時。而為了降低日本排放核廢水帶來的影響，香港不少日式料理店正準備應對方案。

日本共同社22日引述消息人士說法稱，香港特區政府自6月中旬開始，加強對從日本進口海產的放射性物質檢查，清關時間因此比平常增加大約3小時。報導提到，香港是日本海產的第二大出口目的地，如果清關時間延長的情況持續，可能會對日本漁業工作者造成打擊。

對此，香港食環署回應稱，6月中旬起，已全面提升日本進口食品的檢測範圍，檢測率比以往頻密，但所需時間跟過往相若（即約在1小時內完成）。

為了降低日本排放核廢水帶來的影響，香港不少日式料理店準備應對方案。港媒23日稱，有連鎖店停用日方供應商，有的餐館則加入其他創意料理，希望降低客人的憂慮，拓展新客源。

錦先生從事日式餐飲超過30年，他表示，「只要核廢水一排放，市民是不會理會水產來自哪裡，而是來自日本的都不吃，這是我們最擔憂的事」，他預期餐廳生意會減少最少3成。他同時表示，很多中檔位的香港日式料理所用的水產都不是來自日本，也不一定要用日本的。

錦先生透露，基本上人均消費500港元的日式料理店，即便是正常情況下，都不會進口日本水產，「主要是成本太高，差不多的品質，其他地區的水產來貨成本只有日本的50％左右」。但是他也擔憂，日本核廢水排出，隨著洋流到處漂，很難說以後不會對其他地區帶來影響。