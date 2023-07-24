大陸國家發改委發布「關於進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性的通知」。通知表示，大陸將選擇明確一批鼓勵民間資本參與的重點細分行業，全面梳理吸引民間資本專案清單，搭建統一的向民間資本推介項目平台，以及鼓勵鼓勵民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）等。

在支持民間資本參與重大項目上，大陸國家發改委將在交通、水利、清潔能源、新型基礎設施、先進製造業、現代設施農業等領域中，選擇一批市場空間大、符合重大戰略和產業政策要求、有利推動高品質發展的細分行業，鼓勵民間資本積極參與。

通知要求，大陸各省級發展改革委要從國家重大工程和補短板專案中，認真選取投資回報機制明確、投資收益水準較好、適合向民間資本推介的專案，形成擬向民間資本推介的重大專案清單；還將搭建統一的向民間資本推介專案平台，吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板專案、重點產業鏈供應鏈項目等建設。

而除優化民間投資項目的融資支持，大陸國家發改委將進一步加大工作力度，推薦更多符合條件的民間投資專案發行基礎設施REITs，促進資產類型多樣化，進一步拓寬民間投資的投融資管道，降低企業資產負債率，提升再投資能力。

通知還要求，積極發揮信用資訊的支撐作用。大陸國家發改委將會同有關部門進一步推廣信易貸模式，以信用資訊共用和大資料開發利用為基礎，深入挖掘信用資訊價值，提升信用支援金融服務實體經濟能力水準，提高民間投資融資能力。

此外，通知要求優化民間投資專案管理流程。大陸各省級發展改革委要與有關部門密切配合，壓縮民間投資專案核准備案、規畫許可、施工許可流程，積極探索開展「多評合一、一評多用」的綜合評估模式，提高民間投資專案前期工作效率。

值得一提的是，大陸還將設立促進民間投資引導專項。大陸國家發改委將調整設立中央預算內投資專項，每年選擇20個民間投資增速快、占比高、活力強、措施實的地級市（區）予以支援，由相關地方將專項資金用於符合條件的重點專案建設。