幼兒園受害何老師因個資遭曝光，飽受煎熬，24日在國民黨立委王鴻薇陪同下到台北地檢署控告時力立委王婉諭、兒權會創會理事長王薇君、賴辦發言人戴瑋姍、民進黨立委羅致政、中原大學副教授招名威5人誹謗及違反《個資法》。（陳志賢攝）

幼兒園受害何老師因個資遭曝光，飽受煎熬，24日在國民黨立委王鴻薇陪同下到台北地檢署控告時力立委王婉諭、兒權會創會理事長王薇君、賴辦發言人戴瑋姍、民進黨立委羅致政、中原大學副教授招名威5人誹謗及違反《個資法》。（陳志賢攝）

幼兒園受害何老師因個資遭曝光，飽受煎熬，24日在國民黨立委王鴻薇陪同下到台北地檢署控告時力立委王婉諭、兒權會創會理事長王薇君、賴辦發言人戴瑋姍、民進黨立委羅致政、中原大學副教授招名威5人誹謗及違反《個資法》。（陳志賢攝）

餵藥案受害老師怒告王婉諭等5人 泣訴「我們不是選舉祭品」

喧騰一時的板橋幼兒園「餵藥案」，已獲檢察官不起訴處分，但事件仍餘波盪漾。幼兒園受害何老師因個資遭曝光，飽受煎熬，24日在國民黨立委王鴻薇陪同下到台北地檢署控告時力立委王婉諭、兒權會創會理事長王薇君、賴辦發言人戴瑋姍、民進黨立委羅致政、中原大學副教授招名威5人誹謗及違反《個資法》。何老師哽咽說，「第一線的幼教老師，不是這些人選舉的祭品」，希望司法可以還給她們公平與正義，讓這些人負起應有的責任。

何老師哽咽說，她代表她個人到法院正式提告，針對這段時間誹謗、公布她個資，嚴重傷害她的相關人。

何老師說，她針對戴瑋姍、羅致政、王婉諭、王薇君、招明威5人提告誹謗罪，這段時間這些人或為政治人物或為專家學者，在網路社群、記者會、電視新聞政論節目、甚至舉辦遊行，利用他們公眾人物的優勢，指控她們餵毒，讓她們這段時間受到整個社會霸凌，也失去工作，身心受到極大的煎熬，他們過去的發言紀錄，她們已經正式委請律師，完成蒐集相關資料，今天正式提告。

何老師說，其次，她們要對王婉諭、王薇君針對違反個資法第41條正式提告，他們除了上述誹謗罪的指控外，還在社群媒體上聯名公佈她們的姓氏、英文名字、教學班級，這些資訊指涉性相當高，而且公佈時，王薇君還在該文表示，新北市教育局跟她說這是個資不能公佈，但她還是公佈出來，這是明知故意公告我們的個資。

何老師說，她無法理解公眾人物為什麼要對她們這些無辜的幼教老師有這麼深的惡意，尤其這段時間她們接到不少辱罵的電話，也有人來幼兒園叫囂，甚至她個人其他工作也因此被老闆要求暫時不能上班，這2人要負最大責任。

何老師強調，第一線的幼教老師，不是這些人選舉的祭品，當司法已經還給她們清白與真相，這些人卻連一句道歉都不願意，她們這些日子的傷害與煎熬，希望司法可以還給她們公平與正義，讓這些人負起應有的責任。