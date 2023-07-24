大聯盟台灣好手「國防部長」張育成連續3場比賽貢獻打點，紅襪主場迎戰大都會的3連戰他都是先發第九棒游擊，也都有好表現，包括24日的滿壘適時安打，幫助紅襪前3局就領先大都會5分。紅襪終場6比1獲勝，系列賽2勝1負擊退大都會，但是洋基同日也贏球，紅襪仍與洋基並列美東第4。

紅襪第3局展開攻勢，「紅鬍子」騰納（Justin Turner）二壘打率先開路，後面連續多人擊出安打，但是杜瓦（Adam Duvall）二壘打的時候，狄弗斯（Rafael Devers）冒險衝本壘失敗造成1出局。

張育成上來時正好是滿壘，他耐心等了4球都不出棒，形成兩好兩壞，第5球是進壘的滑球，張育成把握機會敲了左外野滾地安打，進帳本季第16打點，超越去年的15打點！包括張育成的安打，紅襪該局連敲7安攻得4分。

大都會只有林鐸（Francisco Lindor）第6局安打得分，紅襪狄弗斯第7局追擊了陽春炮，本季第24轟。大都會阿隆索（Pete Alonso）8局上挨了觸身球，該局下半張育成也被砸，結果張育成立即盜二壘報復，本季第2盜出爐！但是吉田正尚今天手感很差（5打數掛零），沒能送回張育成。總計紅襪15支安打，捕手康納王3安猛打賞，張育成3打數1安打1打點，打擊率上升到0.171，攻擊指數0.608。