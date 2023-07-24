因應除權息旺季到來，集保結算所適時推出股利發放電子通知服務，投資人透過集保e手掌握App、券商App連結或直接登入股東e服務平台，完成註冊並同意接收上市櫃、興櫃等公司eNotice服務後，即可從e-mail及集保e手掌握App收到投資公司的股利發放資訊。

集保結算所經理黃蓁蓁表示，為鼓勵投資人一同參與eNotice服務，集保結算所特別舉辦抽獎活動回饋投資人支持，迄今已送出1.7萬份早鳥超商咖啡券、逾1.8萬份超商佰元電子禮券，後續還有近4萬個獎項回饋投資人，最高獎金達20萬元。

黃蓁蓁指出，投資人只要在9月底前的抽獎活動期間內，完成註冊並同意啟用eNotice服務，即可參加「周周獎不完」、「月月送大獎」及「驚喜快樂送」等多重抽獎，越早啟用服務中獎機率越大，歡迎投資人踴躍響應。

黃蓁蓁表示，集保結算所與上市櫃及興櫃公司共同打造數位化股務服務環境、積極實踐ESG永續理念，已獲得市場廣大投資人迴響。未來將持續推動數位創新及永續發展，提供投資人更多優質服務，讓投資人享受更高效率及便捷的數位體驗，共同追求永續新未來。