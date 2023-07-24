國民黨在昨（23）日召開全代會，全黨力挺2024總統參選人侯友宜，高雄市前市長韓國瑜也高喊，「在侯友宜的領導之下，下架貪污腐敗謀財害命的民進黨」，讓外界看到藍營團結的氣勢。對此，最新網路投票也顯示，韓國瑜的支持者投票態度出現了明顯轉變。

《中時新聞網》Youtube頻道在國民黨全代會前後分別做了兩次網路投票，第一次為22日做的「韓國瑜點頭參加全代會，你覺得韓粉會回歸挺侯嗎？」，總計有2.9萬人參與，選項「不會，韓粉自有定見」佔60%、認為韓粉會支持侯（包含「會，因韓總信號已響」占22%、「有條件，侯要真心道歉才挺」占11%）約莫3成3，兩者間差異相當懸殊。

《中時新聞網》又於昨日下午2點發布新的網路投票，題目為「侯友宜全代會當面向韓國瑜道歉，你認為可化解韓粉心結嗎？」，截至今日上午10點，已有超過4萬人參與，認為「一抱泯恩仇，團結下架民進黨」的民眾有34%、抱持「韓國瑜委曲求全，支持韓總」的網友也有17%、稱「仍舊無法接受」的人則占40%、剩下10%為「沒意見/留言表態」。也就是說，因為侯友宜跟韓國瑜在全代會的互動，支持侯友宜的人（包含「一抱泯恩仇，團結下架民進黨」、「韓國瑜委曲求全，支持韓總」）達51%，已經超過5成；而依然不會投侯友宜的人則下降到4成。

藍全代會後風向驟變，侯友宜4萬人民調出現驚人差異 ，「這族群」表態了。（圖取自侯友宜臉書）

對於此民調，網友也紛紛留言，「選項1，韓的支持者勿忘愛與包容的初衷」、「韓市長是真的愛黨愛中華民國的，為了大局為了黨要團結才能下架民進黨！謝謝韓市長心胸寬大！」、「韓粉對韓總的愛護極深，侯友宜除了今天的擁抱，須釋出更大善意，以柔克剛，化解韓粉的不滿，進而成為支持的力量！任重而道遠！加油！」、「我們只在乎下架民進黨加油」、「大家如果無法放下的話，只能說這場選舉只能贈送給民進黨了」、「韓絕對不是小心眼的人！」、「韓國瑜都放下了，而且韓國瑜是大家的典範，別人就別再搧風點火了，如果沒有韓的度量，怎麼下架民進黨」、「韓接地氣、侯是正義化身，兩人合體，所向無敵」。

不過也有民眾持不同意見，「對中間選民而言，下架民進黨不是選項，對的人才是選項，既然沒有好的人選！就只是回歸以往不投票罷了！這是中間選民的心態！支持韓總的中間選民心情！」、「我個人不會為了下架某政黨而投票。而會盼望選出有可能更好的人執政而投票」、「自己要強，別人支持你才有用」、「選一位讓兩岸走向和平的智者」、「先下架朱隊友吧！」