大陸女星孫儷演出電視劇《後宮甄嬛傳》爆紅後，奠定一線女星的地位，除事業發展順利外，她與男星鄧超是演藝圈內的模範夫妻，育有一子一女；近期孫儷被網友直擊帶兒子到新加坡環球影城，而12歲兒子「等等」的模樣也罕見曝光。

孫儷日前被網友偶遇帶著兒子「等等」到新加坡環球影城，影片中可見她身穿黑色上衣戴著帽子，相當低調，當時因天氣炎熱的關係，可以發現素顏的她已汗流浹背，至於一旁12歲的兒子「等等」身形高瘦，眉眼間像爸爸鄧超，鼻子以下則較像媽媽，長相十分清秀，讓網友大讚「小帥哥」。

然而，孫儷此趟也有帶女兒，她日前自己也有在微博分享帶孩子看日出的照片，一家三口愜意地在海邊散步，不過卻未見到老公鄧超的身影。

事實上，孫儷自2010年與鄧超結婚後，兩人經常透過社群媒體拌嘴、分享家庭生活，而上月兩人迎來結婚12周年紀念日時，孫儷在微博上發文透露「今天是我和鄧先生的結婚紀念日，12年了。我在溫州工作，他在上海帶孩子，再過一個月我們就要換班了，這是我們結婚12年來，達成的一個默契」因此這次孫儷獨自帶著兒子，身邊未見老公在旁，可能因是有工作在身。