展出期間櫃買中心提供業務相關文宣品供民眾取閱，並有專人在現場提供生技公司進入資本市場籌資相關資訊，以及申請登錄創櫃板等相關業務諮詢服務。

櫃買中心表示，櫃買中心積極輔導我國特色產業善用資本市場資源，逐步成長及國際化，歷年均帶領創櫃板公司參加生技大展活動，除有助於提升創櫃板公司知名度外，亦增加創新企業業務與資金媒合機會，活絡創新產業的發展。