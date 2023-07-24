展出期間櫃買中心提供業務相關文宣品供民眾取閱，並有專人在現場提供生技公司進入資本市場籌資相關資訊，以及申請登錄創櫃板等相關業務諮詢服務。
櫃買中心表示，櫃買中心積極輔導我國特色產業善用資本市場資源，逐步成長及國際化，歷年均帶領創櫃板公司參加生技大展活動，除有助於提升創櫃板公司知名度外，亦增加創新企業業務與資金媒合機會，活絡創新產業的發展。
生技醫療產業為櫃買中心多層次市場的特色產業之一，為推廣櫃買中心多層次市場，並提升創櫃板公司曝光度及國際知名度，櫃買中心將於「2023亞洲生技大展」設置展區，並將帶領元健大和、綠湖數位醫療2家創櫃板公司共同參展。展會活動將自112年7月27日至30日於台北南港展覽館連續展出4天。
展出期間櫃買中心提供業務相關文宣品供民眾取閱，並有專人在現場提供生技公司進入資本市場籌資相關資訊，以及申請登錄創櫃板等相關業務諮詢服務。
櫃買中心表示，櫃買中心積極輔導我國特色產業善用資本市場資源，逐步成長及國際化，歷年均帶領創櫃板公司參加生技大展活動，除有助於提升創櫃板公司知名度外，亦增加創新企業業務與資金媒合機會，活絡創新產業的發展。
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