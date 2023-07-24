據中國外交部24日公告，由中國外交部發言人華春瑩宣佈，國家主席習近平將於7月27日至28日出席成都第31屆世界大學生夏季運動會開幕式，並為來華出席開幕式並訪問的外國領導人舉行歡迎宴會和相關雙邊活動。
而此次來華出席開幕式並訪問的外國領導人，包含有印尼共和國總統佐科、茅利塔尼亞伊斯蘭共和國總統加茲瓦尼、布隆迪共和國總統恩達伊施米耶、圭亞那合作共和國總統阿里、格魯吉亞總理加里巴什維利與斐濟共和國總理蘭布卡等人。
據中國外交部24日公告，由中國外交部發言人華春瑩宣佈，國家主席習近平將於7月27日至28日出席成都第31屆世界大學生夏季運動會開幕式，並為來華出席開幕式並訪問的外國領導人舉行歡迎宴會和相關雙邊活動。
而此次來華出席開幕式並訪問的外國領導人，包含有印尼共和國總統佐科、茅利塔尼亞伊斯蘭共和國總統加茲瓦尼、布隆迪共和國總統恩達伊施米耶、圭亞那合作共和國總統阿里、格魯吉亞總理加里巴什維利與斐濟共和國總理蘭布卡等人。
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