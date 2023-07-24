香港國安法實施以來超過3周年，港人持續向海外移民的消息屢有耳聞。而台灣作為港人移民的目標地之一，但近來港人來台居留和定居出現大幅下滑，原因據傳是申請遭刁難，甚至傳出政府擬拉高港人來台定居申請門檻的消息，這是否會對港澳人士來台移民造成衝擊與影響，一度引起話題。

對此，中華港澳之友協會祕書長張仕賢認為，修改相關辦法對港澳人民來台移民的意願影響見仁見智，但主要重點還是在於台灣作為目標地的移民條件是否寬鬆。他表示，在國安無虞的前提下，移民政策可以有新的思維創造，而美國的EB-5投資移民計畫或許值得參考。

張仕賢以加拿大的「救生艇政策」為例指出，加國針對只要持工作假期簽證或其他工作簽證的香港人，在當地成功工作滿一年者，都可以申請永久居留身份。然而，很多港人因參與相關社會運動，未必能夠申請到良民證。因此，加國正在討論，未來如能提供舉證，或許可研議不用出示良民證。

而就港人移民政策，台灣有無可放寬之處？韓國、新加坡的投資移民方案均曾被加以討論。張仕賢指出，當前若要投資移民韓國，可存錢進該國的金融體系、創造外匯，對國家資本雖有幫助，但其做法屬「間接」創造經濟成長，而新加坡以前就曾施行過，屬於比較舊的思維和作法。

他特別提出美國的EB-5投資移民計畫，即針對特定政府標案，透過海外移民的資金來進行籌資，屬「直接」創造經濟成長，既可解決企業資金的不足，也可透過移民解決人才的不足。張仕賢表示，台灣現行的辦法是比較偏向美國，雖然也要成立公司，但因為配套不夠，沒有完整的監理制度，而且金額規模較小，於是產生一些問題或假投資等情況。

張仕賢指出，美國雖然是世界民族熔爐，但他們其實也擔心國安問題，相關作法便是透過清查資金來源，調查移民背景，以捍衛國安。他認為，由於兩岸關係的特殊性，台灣雖然也有相關疑慮，但是在國家安全無虞的前提下，或許政府可以在移民政策上有一些新的思維創造和彈性，而美國的方法可能比韓國更有參考價值。