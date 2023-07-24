綜合法新社與路透社報導，希臘表示，在這般緊急情況下，當局已竭盡所能將遊客和居民撤離至安全地帶，儘管如此，仍有數以千計民眾被迫留宿海灘與街頭。

19日以來，烈焰迅速延燒，從森林一路蔓延到羅得斯島（Rhodes）東南岸的濱海度假村，迫使1萬9000人連夜從家中、飯店撤離。

前來希臘度假的英國交通調度員史奎羅（Kelly Squirrel）表示，她在泳池旁目睹大火並接獲撤離通知後，連忙前往海邊。

她表示，為了逃離大火，「我們頂著高溫步行了約6小時」。

過去一週，希臘許多地區的氣溫都飆破攝氏40度。

羅得斯島是希臘最受歡迎的度假勝地之一，尤其受到英國、德國、法國遊客喜愛。有些遊客在匆忙逃離之際，被迫拋棄部分隨身物品。

一名英格蘭工程師賽爾斯（Kevin Sales）說：「我太太把她的衣物借給一名女性，因為她沒衣服可穿。這真是太可怕了。」

希臘其他島嶼據報也飽受類似問題所苦。

消防部門表示，希臘第2大島艾維亞島（Evia）也冒出野火，數個住宅區的居民被迫疏散。

艾維亞島位於希臘中部東岸外海，去年遭遇該國史上最嚴重的幾波野火肆虐。

希臘另一個深受外國遊客喜愛的度假勝地科孚島（Corfu）今晚也與野火搏鬥。科孚島坐落在希臘西北部外海，坐擁一望無際的愛奧尼亞海（Ionian）美景。

希臘國家通訊社「雅典通訊社」（ANA）報導，科孚島上官員已向當地12個村落發出撤離警報。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120724