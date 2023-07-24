國軍「漢光39號演習」今（24）日登場，將一連演習5天，此次演習科目不同以往，大幅增加民間重大基礎關鍵設施防衛推演，且前者與反登陸、反空降等重要演練科目，多選在北部舉行。對此，有資深國軍將領透露，今年演習會進行上述安排，是因為美軍顧問憂心，北部有多處地點適合解放軍發動進攻所致。

今年漢光演習科目大幅增加民間重大基礎關鍵設施防衛推演，包括桃園煉油廠、桃園機場反空機降、台北港攻防、台北車站防護、台東備援豐年機場起降以及新北八里聯合反登陸作戰等，可說是漢光演習舉辦39年來，最接近實戰的一次。

《菱傳媒》今報導，此次漢光演習實兵操演項目，都在今年5月的「漢光39號電腦兵棋推演」模擬過，當時美軍顧問除了到國軍的戰情中心觀摩外，還前往基隆、淡水河、台北港、桃園機場等地實地考察，並詢問國軍上述地點被攻佔的應對方式。

報導提到，美軍顧問研判，解放軍的攻台方式有多種，包括派出071型登陸艦於台灣周遭海域假裝演習，以艦載直升機搭載特種部隊至台北重要據點進行空降，對北台灣中樞發動特攻；或是派出登陸艇搭載坦克、步兵戰車等重型武器登陸後進攻台北港，並結合空降部隊發動大規模攻擊，一舉攻陷整個北台灣。而在美軍顧問提出假想後，國軍雖能在兵棋推演中依想定排除危機，但美方還是建議，應在實兵操演時進行相關驗證。