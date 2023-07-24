網紅「亞歷媽」王君萍日前遭部落客「K&C凱勒與夏綠妹」指控，雙方根本不認識，卻無端被言語霸凌，王君萍為此發文道歉，而她昨（23日）再發文道歉並還原始末，坦言是受同樣嫁到海外的媽媽影響，開始用不對的方式去攻擊、嘲笑對方，甚至多年前稱愛犬被車撞死也是假，其實是她把狗狗送養。

王君萍在9年多前加入一個海外媽媽的社團，認識同為嫁到國外的台灣女生，王君萍非常依賴對方，聽信她說的各個網紅的黑暗面，相信有其他網紅在背後說她壞話、攻擊她，「即便我根本不認識對方，也跟著用非常不對的方式去攻擊對方」，王君萍為了討好對方，成了那種到處找碴跟她分享的人，「直到現在，她更拿著只有她和我家人才知道秘密，不斷用不同帳號留言暗示我，彷彿在宣示，我有你最大的把柄」。

王君萍接著坦言，多年前聲稱被車撞死的獵犬麥坤，其實是因為牠破壞力強、無法和小朋友相處，加上有過動症狀，最後把愛犬送養，「但剛好當時台灣棄養議題炒得正熱，讓我完全慌了，深怕被大家覺得我是那種也會棄養動物的人」，王君萍覺得被罵失職，好過被罵棄養。

王君萍後來向閨密攤牌、要求看被罵的證據，反被對方指責、疏遠，「我像個恐怖情人難過的訊息她，直到沒有得到回應。」王君萍之後在諮詢師的幫助，重新調整腳步和矯正心態．而雙方自2020年4月後就沒有再聯繫，她也沒有再隨便批評未經查證的事。最後，王君萍對她犯的錯、批評過的網紅媽媽道歉：「我慎重的道歉，真的很對不起，讓您們擔心和失望了。」