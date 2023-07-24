一名女子近日和男友到日本旅行，行前答應親友會扛15支吹風機回台，怎料她帶的錢不夠，要求男友幫付款，並釋出行李箱空間，讓男友火大轟「行李箱哪來那麼多空間可以放？」，她傻眼說「我瞬間感到心寒」，之後幾天的行程男友把她一個人丟在飯店，她急發文尋求網友協助，貼文讓網友聯想到女網友的行徑有如「輔大陳若儀」的翻版，紛紛留言批評「真的是被丟包都活該」。

原PO昨（23）日於臉書社團《日本旅遊公社》指出，近日和男友到日本旅行5天4夜，出發前對方承諾會出機票和飯店費用，她只須負擔自己想買的花費，行程第一天她向男友提議要到家電行替親友買15支吹風機，對方一聽暴氣直呼「行李箱哪來那麼多空間可以放？」

原PO認為出發前都已答應親友要求，若沒有遵守約定會很丟臉，但她帶的錢根本就不夠付15支吹風機，還有9支未結帳，她向男友求助「你可以當作送禮，送9支吹風機給我的家人嗎？比起食物，吹風機更實用吧！」男友氣得轉身就走，讓她當場傻眼說，「那瞬間我感到很心寒。」

原PO趕緊追回男友並改口稱只是要借錢，並非要男友支付買吹風機的錢，兩人向店員借紙筆寫了一張借據，才得以結帳，另外她還買了10顆水蜜桃和2串葡萄；回到飯店後她問男友行李箱是否可以借放吹風機，但男友氣得一句話都不說，她忍不住大罵「真沒看過一個男生那麼小氣又小心眼，後面幾天的行程還把我一個人丟在飯店，請問我現在要怎麼辦？」

貼文讓網友不敢置信，聯想到「輔大陳若儀」，「所以妳只帶10顆水蜜桃＋2串葡萄、6支吹風機的錢就出國？」、「妳就是 Kelly A吧」、「根本輔大陳若儀2.0」、「奇文共賞」、「去第一天還是第二天就買水果？別鬧了，都爛了」、「真的是被丟包都活該」。但也有人質疑是創作文，「瞎掰的真爛」、「這故事應該是瞎掰的吧」、「覺得唬爛文」。