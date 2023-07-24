總統府提供

蔡英文總統今（24）日上午主持「行政院、司法院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，新任駐外人員包括外交部駐歐盟兼駐比利時大使俞大㵢、駐巴林大使陳龍錦、駐波蘭大使吳尚年、駐澳大利亞大使徐佑典、駐西班牙大使張俊菲均完成宣誓，將陸續赴任。

今天上午的宣誓儀式開始，由蔡英文總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由國防部參謀本部參謀總長梅家樹帶領宣讀誓詞；宣誓後，總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。副總統賴清德、司法院長許宗力、總統府祕書長林佳龍等均在場觀禮。

在場的宣誓人員尚包括：最高法院院長高孟焄、懲戒法院院長林輝煌、司法院秘書長吳三龍、行政院發言人林子倫、國防部軍備副部長徐衍璞、原住民族委員會副主任委員蘇佐璽、國家運輸安全調查委員會主任委員林信得、外交部駐歐盟兼駐比利時大使俞大㵢、駐巴林大使陳龍錦、駐波蘭大使吳尚年、駐澳大利亞大使徐佑典、駐西班牙大使張俊菲。