國民黨全代會昨（24）日落幕，正式提名新北市長侯友宜為2024總統參選人，不過侯友宜競辦組織部副副召集人謝龍介透露，雖然侯在場外接待黨內各大咖是安排好的，但事前沒人知道高雄市前市長韓國瑜會突然許下3個願望。

謝龍介今日在廣播節目《嗆新聞》接受專訪時聊到韓國瑜，他認為以韓的溫度跟熱情，加上侯友宜早在日前私下道歉，韓心中早就沒有芥蒂了，但因為雙方支持者、藍營支持者認為這齣戲還沒結束，因此需要一個完美ending；主持人黃揚明提到，韓國瑜許願又成為一大經典，各界討論度很高，謝龍介則說那是韓的強項，但事前其實沒人知道韓會在現場突然許願。

「你看昨天兩個人抱成那樣！」謝龍介指出，因為支持者有期許，所以大家苦思許久，想要有一個完美的方案，但全代會進入議程後就會很緊湊，根本沒有空間與時間進行互動，所幸該場地只有1個出入口，媒體也都在該處待機，最終才會決定提早抵達並直接在門口接待黨內大老們，讓韓國瑜第一個到，媒體馬上就有畫面拍，接著有前總統馬英九、前主席洪秀柱等人，事前花了很多時間溝通、安排順序。

此外，謝龍介爆料，因為洪秀柱本來有自己的行程，沒打算出席全代會，是侯競辦執行長金溥聰親自上陣的，「這是內幕啦，這是我知道的，因為他們有點交情，然後才得到柱柱姐首肯來參加」。